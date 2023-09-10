سقوط قذائف على القوات اللبنانية بعين الحلوة والجيش يعلق

حذر الجيش اللبناني مجددًا الأطراف المعنية داخل مخيم عين الحلوة من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدًا أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.

سقوط 3 قذائف

وكشف الجيش اللبناني، في بيان له، عن سقوط 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم؛ ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، مشيرًا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر عسكري قوله: إن الجيش استخدم السلاح ردًّا على استهداف مركزه قرب مخيم عين الحلوة، مشيرة إلى إصابات بعض مدنيين بعد سقوط قذيفة على موقع نازحين جراء الاشتباكات داخل المخيم الواقع جنوبي لبنان.

واخترقت حركة فتح قرار وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه، حيث استمرت الاشتباكات في الجنوب اللبناني، في وقت تسمع أصداء الرشقات النارية والقذائف المتبادلة في فضاء مخيم عين الحلوة، وفقًا لما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في وقت سابق اليوم.

ورفضت بلدية صيدا نصب الخيم بالقرب من الملعب البلدي عند مدخل المدينة الشمالي لإيواء النازحين من مخيم عين الحلوة، حيث أمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام المولوي، القوى الأمنية بإزالة تلك الخيم.

وقررت البلدية فتح مدرسة نابلس في صيدا التابعة لوكالة الأونروا من أجل استقبال النازحين، على أن يتم تحديد أماكن أخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك.