سقوط مروحية في خزان مياه أثناء إخماد حريق بتركيا

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أفاد وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، بأن مروحية سقطت أثناء مكافحتها حريق غابات في مقاطعة إزمير التركية، في خزان كانت تسحب منه المياه.
وأردف أن الطاقم توقف عن التواصل، في يوم أمس 16 سبتمبر الجاري، وبدأ التحقيق.
وقال يوماكلي: تبين أن المروحية تحطمت وسقطت في خزان تهتالي الذي كانت تسحب منه المياه لإطفاء حريق غابات في منطقة مندريس بتركيا ، وفقًا لما نقله موقع 360.
ولفت الوزير إلى أنه تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، وما زال البحث عن ثلاثة آخرين جاريًا.
ويشارك في البحث الشرطة وخفر السواحل ومسؤولو إدارة الكوارث.