سقوط مقيم آسيوي في بئر ارتوازية جنوب رفحاء

سقط مقيم آسيوي، ظهر اليوم، في بئر ارتوازية في قرية قيصومة بفيحان جنوب محافظة رفحاء، حسبما ذكرت قناة العربية.

ولفتت قناة العربية إلى أن آليات الدفاع المدني تواصل محاولة إنقاذه.

ووثق مقطع فيديو مشاهد آليات الدفاع المدني خلال مباشرة عملها، ومحاولة إنقاذ المقيم.