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آليات الدفاع المدني تواصل محاولة انقاذه

سقوط مقيم آسيوي في بئر ارتوازية جنوب رفحاء

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
سقوط مقيم آسيوي في بئر ارتوازية جنوب رفحاء
المواطن - فريق التحرير

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سقط مقيم آسيوي، ظهر اليوم، في بئر ارتوازية في قرية قيصومة بفيحان جنوب محافظة رفحاء، حسبما ذكرت قناة العربية.

ولفتت قناة العربية إلى أن آليات الدفاع المدني تواصل محاولة إنقاذه.

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ووثق مقطع فيديو مشاهد آليات الدفاع المدني خلال مباشرة عملها، ومحاولة إنقاذ المقيم.

 

 

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