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ردًّا على استفسارات أحد المواطنين

سكني: لا يزال العمل قائمًا لإيداع مبالغ الدعم

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
سكني: لا يزال العمل قائمًا لإيداع مبالغ الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج سكني، أن العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني للمستفيدين.

مبالغ الدعم السكني

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث وجه سؤالًا في هذا الشأن.

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بدوره، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين مع السائل، حيث رد قائلًا: لا يزال العمل قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.

وبدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، أمس إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر 2023.

سبب تأجيل الدعم

ويتم عادة إيداع الدعم السكني بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، إلا أنه تم تأجيل إيداع الدعم للاثنين، حيث صادف يوم 24 إجازة رسمية.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية كان قد تم إيداع 941 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر أغسطس 2023 خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أغسطس 2023 تجاوز 51.2 مليار ريال.

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