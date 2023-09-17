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ألمع 30 مرة من نجم الشعرى

سماء السعودية تشهد ذروة لمعان كوكب الزهرة غدًا

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
سماء السعودية تشهد ذروة لمعان كوكب الزهرة غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن كوكب الزهرة سيصل صبيحة غد الاثنين إلى أقصى درجات لمعانه في ظهوره الصباحي بما يسمى “أعظم قدر من الإضاءة” أو “نجمة الصباح” حيث سيبلغ لمعانه (- 4.6) ما يعني بأنه سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى وسيكون واحداً من أجمل المناظر المشاهدة بالعين المجردة قبل شروق الشمس بسماء السعودية والوطن العربي.

رصد كوكب الزهرة

وقالت فلكية جدة إنه سيتم رصد كوكب الزهرة باتجاه الأفق الشرقي قبل الفجر بقليل منخفضًا في السماء في أي ليلة صافية.

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وأضافت أنه يحدث أقصى لمعان لكوكب الزهرة بعد حوالي الشهر من وصوله إلى الاقتران السفلي في 13 أغسطس الماضي وقبل 36 يوماً من وصوله إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية.

ثالث ألمع جسم

ويعرف كوكب الزهرة كثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر إلا أنه سيتفوق على نفسه الآن حيث سيكون أكثر اشراقاً بمرتين ونصف، ومن المفارقات أن الكوكب يكون في قمة لمعانه عندما تكون إضاءة قرصه مضاءة بنسبة 25 ٪ فقط بضوء الشمس وليس مضاء بالكامل والسبب أن الكوكب يكون أقرب إلى الأرض في هذا الوقت.

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