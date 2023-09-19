Icon

وظائف شاغرة لدى شركة رتال Icon سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار جدة Icon التجارة تستدعي 124 مركبة من شيفروليه وكاديلاك Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة Icon وظائف شاغرة لدى مشروع القدية Icon وظائف شاغرة بشركة نوماك في 4 مدن Icon وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم Icon تسجيل 69 ألف مخالفة خلال جولات رقابية على المنشآت بجدة Icon وظائف شاغرة في شركة ياسرف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمنحهم تجربة فريدة من الاستجمام

سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار جدة

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار جدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُعد سياحة الأكواخ البحرية الممتدة على الساحل الغربي لمدينة جدة من أبرز معالم الجذب السياحي في المنطقة لما تمتلكه من طابع فريد ومميز عن بقية الشواطئ المُطلة على البحر الأحمر.

السياحة بجدة

وتمتلك شواطئ جدة المميزة والفريدة شكلاً جديداً ومتنوعاً من السياحة التي تجذب بدورها المزيد من السياح كل عام، حيث يبحث العديد من السياح على الوجهات السياحية التي توفر لهم المزيد من الاسترخاء والهدوء والاستمتاع بمشاهدة الأمواج بمنظرها الخلاب وهي تلامس رمال الشاطئ من داخل أحضان الأكواخ البحرية لخوضهم تجربة جديده ومشوقه لما توفره الأكواخ من هدوء واستجمام وعزلة تامة عن العالم الخارجي.

قد يهمّك أيضاً
تنظيم الإعلام تنجح في أول اختبار باستدعاء المسيئة للرسول والتحقيق معها

تنظيم الإعلام تنجح في أول اختبار باستدعاء المسيئة للرسول والتحقيق معها

إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني

إقالات واسعة داخل الجيش الأوكراني

سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار محافظة جدة

تنوع أشكال الأكواخ

وتتنوع أشكال الأكواخ بحسب مساحاتها وأشكالها الخشبية وألوانها الجاذبة والتي تمنح الزائر والسائح تجربة فريدة من نوعها لمن يبحثون عن الاستجمام بعيداً عن حياة ضوضاء المدينة؛ للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة البحرية الساحرة عبر رحلة بسيطة مليئة بالتسلية لما تمتلكه منطقة الأكواخ من طابع فريد ومميز عن بقية الشواطئ المطلة على البحر الأحمر نظراً إلى طبيعتها التي جعلتها أشبه بحمام سباحة عملاق له لون أزرق براق، وتحيطه انسيابية المياه، والتي جعلت ممارسة السباحة والألعاب المائية في تلك المنطقة اختياراً مثالياً.

سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار محافظة جدة

ويستمتع السواح نهاراً من داخل الأكواخ المطلة على البحر بمشاهدة أشعة الشمس التي تتسرب من خلال الفتحات الصغيرة داخل الكوخ الخشبي حتى تملأ الكوخ بإضاءة خافتة مما يعطي شكلاً جمالياً وجواً مختلفاً عن باقي الأوقات فكل زمان يقضيه السائح داخل الكوخ له جماله وطابعة الخاص، بالإضافة إلى تجربة التأمل والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس إلى جانب الاستمتاع بنسيم البحر المعتدل، حيث تتزين الأكواخ ليلاً بمصابيح متلألئة في منظر بهيج يجعل العديد من زوار المنطقة تلتف من حولها لمنظرها الفني الجاذب.

يُذكر أن السواحل الغربية تتميز بمواقع متعددة الإطلالات البحرية من شأنها أن تشجع على خوض تجربة جديدة مليئة بالمتعة والتي تجعل منها خياراً مثالياً لأهالي وزوار جدة الذين يقدرون الأجواء المريحة والمستقلة والتي تشبه بجمالها لوحة فنية بديعة.

سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار محافظة جدة سياحة الأكواخ البحرية تجذب زوار محافظة جدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم