Icon

روبوت إيلون ماسك يثير حالة من الذهول بمواقع التواصل الاجتماعي Icon معالم سياحية عليك زيارتها في العلا إليك أبرزها Icon سيدات النصر أبطال النسخة الأولى من دوري الطائرة Icon حساب المواطن: أفصحوا عن دخل التأمينات Icon التعادل يحسم مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة Icon ثلاثية لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس تصعد به لثمن نهائي كأس الرابطة Icon استقالة رئيس البرلمان الكندي بعد فضيحة محرجة دوليًّا Icon كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية في شبه الجزيرة Icon محمد بن سلمان‬⁩ يجري اتصالًا هاتفيًّا بملك البحرين Icon برامج جديدة وإضافة نوعية للشاشة السعودية في أكتوبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على الاتحاد في المباراة النهائية

سيدات النصر أبطال النسخة الأولى من دوري الطائرة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
سيدات النصر أبطال النسخة الأولى من دوري الطائرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصل فريق سيدات النصر للكرة الطائرة على لقب النسخة الأولى من دوري السيدات، وذلك بعد الفوز أمس على نادي الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في الرياض وسط حضور جماهيري كبير.

النسخة الأولى من نصيب أصفر الرياض 

ونالت سيدات أصفر الرياض، الميدالية الذهبية، بينما نالت سيدات الاتحاد الميدالية الفضية والمركز الثاني، ونالت سيدات فريق الزلفي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

قد يهمّك أيضاً
قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة

قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة

ضبط مواطنين لترويجهما الشبو والحشيش والإمفيتامين بالرياض وجازان

ضبط مواطنين لترويجهما الشبو والحشيش والإمفيتامين بالرياض وجازان

سيدات النصر - 3 - دوري الكرة الطائرة

ونالت اللاعبة ماريا باولا لاعبة أصفر الرياض وأميمة كوديال من الاتحاد وجود كعكي من الاتحاد وتامارا كاروبفيتش من النصر وود الشريف من الاتحاد وسينيا بريك من أصفر الرياض جوائز الأفضلية.

سيدات النصر - 3 - دوري الكرة الطائرة

سيدات النصر - 3 - دوري الكرة الطائرة

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

السعودية اليوم
نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا إلى السعودية
السعودية اليوم

نقل مواطنة بطائرة الإخلاء الطبي من بولندا...

السعودية اليوم
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

السعودية اليوم
إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان
أخبار أمنية

إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان

أخبار أمنية
القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات للحدث
السعودية اليوم

القمر الأزرق العملاق يزين سماء السعودية ولقطات...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لمباراة الرائد ضد النصر

آخر الاخبار
مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ اليوم الوطني
السعودية اليوم

مباني الحرس الوطني تتوشح بالأخضر احتفاءً بـ...

السعودية اليوم
زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي بإندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بحر بالي...

العالم