سيدات النصر أبطال النسخة الأولى من دوري الطائرة

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حصل فريق سيدات النصر للكرة الطائرة على لقب النسخة الأولى من دوري السيدات، وذلك بعد الفوز أمس على نادي الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة في الرياض وسط حضور جماهيري كبير.
ونالت سيدات أصفر الرياض، الميدالية الذهبية، بينما نالت سيدات الاتحاد الميدالية الفضية والمركز الثاني، ونالت سيدات فريق الزلفي الميدالية البرونزية والمركز الثالث.
ونالت اللاعبة ماريا باولا لاعبة أصفر الرياض وأميمة كوديال من الاتحاد وجود كعكي من الاتحاد وتامارا كاروبفيتش من النصر وود الشريف من الاتحاد وسينيا بريك من أصفر الرياض جوائز الأفضلية.