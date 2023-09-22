شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو

الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو عبدالرحمن بن مساعد: رونالدو الأفضل في السعودية ولعب الهلال مثل الشوكة والسكين ! لقطات لإماراتيين يتجهون للسعودية للاحتفال باليوم الوطني الوحدة يُمطر شباك أبها برباعية تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت
وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشاب دخل مركز شرطة في ولاية أوهايو وطلب المدير، فأمره الشرطي بأخذ موعد فرفض الشاب وبقي مكانه يعطل المراجعين.
وبحسب الفيديو تبادل الشاب والشرطي التلاسن بالألفاظ داخل مركز الشرطة.
وفي النهاية، ضرب الشابُّ الشرطيَّ ضربًا مبرحًا حتى تمكن رجال الأمن من تكبيله.