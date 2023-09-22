Icon

الصقور السعودية في سماء جدة احتفاءً باليوم الوطني Icon شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو Icon عبدالرحمن بن مساعد: رونالدو الأفضل في السعودية ولعب الهلال مثل الشوكة والسكين ! Icon لقطات لإماراتيين يتجهون للسعودية للاحتفال باليوم الوطني Icon الوحدة يُمطر شباك أبها برباعية Icon تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب Icon بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية Icon جانب من العروض العسكرية في واجهة روشن احتفاء باليوم الوطني Icon الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني Icon حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تمكن رجال الأمن من تكبيله

شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشاب دخل مركز شرطة في ولاية أوهايو وطلب المدير، فأمره الشرطي بأخذ موعد فرفض الشاب وبقي مكانه يعطل المراجعين.

وبحسب الفيديو تبادل الشاب والشرطي التلاسن بالألفاظ داخل مركز الشرطة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY

هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني

هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني

وفي النهاية، ضرب الشابُّ الشرطيَّ ضربًا مبرحًا حتى تمكن رجال الأمن من تكبيله.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم
غرائب

بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم

غرائب
وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

وظائف
ياسر المسحل: منتخب السعودية استفاد من الخسارة ورضا الجماهير غاية لا تُدرك
الرياضة

ياسر المسحل: منتخب السعودية استفاد من الخسارة...

الرياضة
لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية
العالم

لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه...

العالم
زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6 درجات
العالم

زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6 درجات

العالم
ملعب الشباب الجديد يظهر للنور قبل مواجهة الخليج
الرياضة

ملعب الشباب الجديد يظهر للنور قبل مواجهة...

الرياضة
بعد حكم بـ50 سنة.. إطلاق سراح لاجئ باليونان وتعويضه بآلاف الدولارات
العالم

بعد حكم بـ50 سنة.. إطلاق سراح لاجئ...

العالم
بايدن يحظر مبيعات رقائق إنفيديا للشرق الأوسط
تكنولوجيا

بايدن يحظر مبيعات رقائق إنفيديا للشرق الأوسط

تكنولوجيا