شاب يضرب شرطيًّا ضربًا مبرحًا داخل مركز شرطة بأوهايو

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشاب دخل مركز شرطة في ولاية أوهايو وطلب المدير، فأمره الشرطي بأخذ موعد فرفض الشاب وبقي مكانه يعطل المراجعين.

وبحسب الفيديو تبادل الشاب والشرطي التلاسن بالألفاظ داخل مركز الشرطة.

وفي النهاية، ضرب الشابُّ الشرطيَّ ضربًا مبرحًا حتى تمكن رجال الأمن من تكبيله.