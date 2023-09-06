شركة طيران تجبر سيدتين على الجلوس في مقاعد ملوثة

كشفت وسائل إعلام، أن شركة طيران طردت سيدتين من رحلة طيران كندا في المحطة الأولى من رحلتهما إلى فيينا بعد رفضهما الجلوس في مقاعد مغطاة بالقيء في رحلة مدتها خمس ساعات.

رش العطور

وفي التفاصيل، قام موظفو شركة طيران كندا برش العطور وتركوا بقايا القهوة في أكياس المقاعد في محاولة لإزالة الرائحة الكريهة على متن الرحلة من لاس فيغاس إلى مونتريال في 26 أغسطس والتي سببها الركاب في رحلة سابقة.

وبحسب وسائل الإعلام، اشتكت الراكبتان اللتان كانت كراسيهما وأحزمة أمانهما لا تزال مبللة ببقايا القيء- من الظروف القاسية قبل إقلاع الرحلة. لكن الحاضرين قالوا إنه ليس بوسعهم فعل أي شيء؛ لأن الطائرة كانت ممتلئة.

بعدها توجه الطيار إلى السيدتين وأخبرهما أنه سيتم اصطحابهما خارج الرحلة ووضعهما على قائمة الممنوعين من الطيران؛ لأنهما كانتا وقحتين مع المضيفة.

تهديد السيدتين

وذكر الركاب الجالسون خلف السيدتين أنهما لم يكونا وقحتين في أي وقت، على الرغم من وجود كل الأسباب.

لذلك بعد إجبارهما على الجلوس في المقاعد الملوثة، وردًّا على ذلك، قالت شركة الطيران: إنها تراجع هذا الأمر الخطير داخليًّا وتتابع الأمر مع العملاء مباشرة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وقالت شركة طيران كندا: لم يتم اتباع إجراءات التشغيل لدينا بشكل صحيح في هذه الحالة، وأضافت أنها اعتذرت للعملاء المعنيين.

وأردفت شركة الطيران: من الواضح أنهما لم يتلقيا مستوى الرعاية الذي يستحقانه. نحن على اتصال معهما بشأن هذا الأمر.