شغف الطلاب خلال تعليمهم اللغة الصينية بإحدى مدارس الطائف

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بدأت إدارة تعليم الطائف، اليوم، تدريس اللغة الصينية في مدارس المحافظة للبنين والبنات.
ووثق مقطع فيديو نشره حساب تعليم الطائف على منصة “إكس”، انطلاق تدريس اللغة الصينية بإحدى مدارس تعليم الطائف، حيث قام من خلالها المعلم بتقديم مقدمة عن اللغة الصينية والأصوات الخاصة بها.
ورصد الفيديو شغف الطلبة، على تعلم اللغة الصينية واستمتاعهم بتعلمها.
وكان معلم مقرر اللغة الصينية نايف المرشدي قال في وقت سابق لـ“العربية” إنه مع بداية العام الدراسي الجديد بدأ التدريس وفقاً للمسار العام الاختياري الذي يتضمن أكثر من مادة من بينها تعليم اللغة الصينية عبر الفصول الثلاثة.
وأضاف المرشدي أن حصص تعليم اللغة الصينية تم توزيعها بنحو 3 حصص أسبوعية في الترم الأول، و4 حصص أسبوعية في الترم الثاني، و3 حصص أسبوعية في الترم الثالث يليها التخرج.
#تعليم_الطائف : انطلاق ورصد شغف الطلبة، على تعلم اللغة الصينية، في إحدى مدارس تعليم الطائف. pic.twitter.com/LTs9sWsUrk
— إدارة تعليم الطائف (@MOE_TIF) September 7, 2023