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ضمن احتفالات اليوم الوطني

صقور السعودية ترسم لوحة مذهلة في سماء جدة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
صقور السعودية ترسم لوحة مذهلة في سماء جدة
المواطن - فريق التحرير

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زينت العروض العسكرية سماء مدينة جدة، اليوم، احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ93، وسط انبهار ومتابعة من أهالي جدة.

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ونشرت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، لقطات مصورة للعروض العسكرية، معلقة: صقور السعودية يرسمون لنا أجمل لوحة في سماها، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي 93 في جدة.

احتفالات اليوم الوطني

ويتهيأ المواطنون والمقيمون للاحتفالات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، وفي مقدمتها مسيرة عسكرية، وعروض جوية فوق سماء عدد من مدن ومحافظات المملكة، في صورة من الفخر بحاضر المملكة والإنجازات التي حققتها لبناء المستقبل وفق رؤية السعودية 2030.

مسيرة عسكرية

وستشارك في المسيرة العسكرية بالرياض عند الساعة الرابعة عصرًا، قطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، إضافة إلى الفرق الموسيقية من رئاسة الحرس الملكي، ووزارة الحرس الوطني، والمديرية العامة لحرس الحدود، حيث تنطلق من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى تصل إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان لتشكل فرصة لاستذكار منجزات الوطن التي تحققت خلال العقود السابقة.

عروض عسكرية

وستشهد فعاليات اليوم الوطني الذي جاء هذا العام تحت شعار “نحلم ونحقق، مجموعة من العروض، أبرزها عرض “نسابق الأحلام” للطائرات العسكرية والمدنية التي يتقدمها علم المملكة محلقًا في سماء العاصمة الرياض وجدة والخبر، فيما ستشكل عروض جوية في مدن الطائف، والباحة، وعسير، وتبوك يوم 23 سبتمبر الجاري.

كما ستقام عروض جوية أيضًا فوق الكورنيش الشرقي في الدمام وكورنيش الفناتير في الجبيل ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء يوم 19 سبتمبر، وأيضًا كورنيش جدة الشمالي سيشهد عرضًا يوم 20 سبتمبر، ويوم 27 سبتمبر عرض آخر فوق كورنيش الخبر، وعرض يوم 30 سبتمبر حول قاعدة الملك سعود الجوية بحفر الباطن، وتختتم بعرض يوم 2 أكتوبر حول قاعدة الجوف الجوية.

وتشمل الاحتفالات أيضًا عرضًا ترافق فيه الطائرات الحربية للطائرات المدنية، حيث تشارك الخطوط الجوية العربية السعودية بطائرة من نوع بوينج 787 فيما يشارك طيران ناس بطائرة إيرباص نيو 320 في 3 مدن هي: الرياض، وجدة، والخبر.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية العروض بطائرات “تايفون”، و“ف – 15 إس”، و“تورنيدو”، و“ف – 15 سي” في 13 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الجوف، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، تبوك، أبها، خميس مشيط، والخبر، وحفر الباطن، وسيقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروضًا جوية في سماء عدد من المدن.

 

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