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بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها

صندوق التنمية الزراعية يطلق منتج تمويل المزارع الريفية

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
صندوق التنمية الزراعية يطلق منتج تمويل المزارع الريفية
المواطن - واس

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أطلق صندوق التنمية الزراعية منتجًا تمويليًا جديدًا لتمويل “المزارع الريفية”، وذلك بهدف تطوير المزارع وتنويع مصادر دخلها وضمان استدامتها، والاستفادة من فرص الميز النسبية في المناطق الريفية، إضافة إلى المحافظة على البيئة النباتية والحيوانية، ورفع معدل السياحة البيئية والريفية.

تمويل السياحة الزراعية

ويسعى صندوق التنمية الزراعية من خلال تقديم التمويل إلى دعم السياحة الزراعية والريفية، والعمل على مساعدة المزارعين في عملية تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام.

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وحدد الصندوق طريقة التمويل من خلال تمويل الحيازات الزراعية القائمة والمنتجة في القطاع الزراعي بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية, مشيراً إلى ضرورة وجود سند ملكية أو سجل زراعي مطور، والحصول على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا النشاط، وتقديم دراسة فنية مبسطة توضح المجالات المطلوب تمويلها، وتكون المزرعة منتجة ومساحتها مناسبة للزراعة والسياحة الزراعية.

الحصول على التمويل

وبيّن الصندوق أن الحصول على التمويل يكون من خلال التقديم عبر تطبيق الصندوق الإلكتروني للهواتف أو منصة الخدمات الإلكترونية (هنا).

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