Icon

تحذير من خطورة شاشات الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon 10 مخالفين أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي Icon السفارة السعودية باليابان تؤكد سلامة مواطنيها بعد زلزال كوشيرو Icon اليوم .. تعليق تداول أسهم 3 شركات بسوق الأسهم Icon بدء القبول في برنامج رواد سار برواتب تبدأ من 11 ألف ريال Icon تعاون ثنائي لتعزيز مكانة السعودية سياحيًا Icon مقترح بفرض غرامة مالية على تكاليف الزواج الباهظة Icon 5 ضوابط لتسجيل الأسماء بالأحوال المدنية Icon السعودية دولة كبرى ومحورية صاحبة مبادئ راسخة وأولويات لا تحيد عنها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
قام بالدوران والانتقال من طريق لآخر

ضبط قائد شاحنة مخالف بطريق سريع في تبوك

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
ضبط قائد شاحنة مخالف بطريق سريع في تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت دوريات المرور بمنطقة تبوك، قائد شاحنة ارتكب مخالفة مرورية في أحد الطرق السريعة، معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى ضبط قائد الشاحنة وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.

قد يهمّك أيضاً
إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا

إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا

إعانة البحث عن العمل مستمرة بعد 24 شهرًا من تاريخ التخرج

إعانة البحث عن العمل مستمرة بعد 24 شهرًا من تاريخ التخرج

يأتي ذلك بعدما قام قائد الشاحنة بالدوران والانتقال من طريق لآخر بطريق خالد بن الوليد، على الرغم من منع قائدي الشاحنات الثقيلة الالتفاف أو الدوران بالطرق السريعة؛ بسبب خطورة ذلك التصرف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي
السعودية اليوم

المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي

السعودية اليوم
الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية
آخر الاخبار

الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية

آخر الاخبار
العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر
العالم

العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين...

العالم
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
200 ألف ريال غرامة حفر الآبار دون ترخيص
السعودية اليوم

200 ألف ريال غرامة حفر الآبار دون...

السعودية اليوم
ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني
السوق

ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون...

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف
رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما يحتاجه الإعلام
السعودية اليوم

رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما...

السعودية اليوم