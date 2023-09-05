ضبط قائد شاحنة مخالف بطريق سريع في تبوك

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ضبطت دوريات المرور بمنطقة تبوك، قائد شاحنة ارتكب مخالفة مرورية في أحد الطرق السريعة، معرّضاً حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه جرى ضبط قائد الشاحنة وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.
يأتي ذلك بعدما قام قائد الشاحنة بالدوران والانتقال من طريق لآخر بطريق خالد بن الوليد، على الرغم من منع قائدي الشاحنات الثقيلة الالتفاف أو الدوران بالطرق السريعة؛ بسبب خطورة ذلك التصرف.