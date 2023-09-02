ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وحاول الهروب.
ونشرت إدارة المرور صورة للمركبة على منصة “إكس” قائلة إن مرور حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط ومحاولة الهروب، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.
وأضافت أنه جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.