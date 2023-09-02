Icon

مقيم في قبضة الأمن لترويجه الشبو في تبوك Icon تشكيل مباراة النصر والحزم Icon الباحة تكتنز بإرث العمارة القديمة المستوحاة من البيئة الطبيعية Icon فوز ثمين لـ الريال ضد خيتافي Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثالث لجميع المراحل Icon العراقيون يشيعون صوت الأرض ياس خضر Icon رفع عدد الممارسين بالأقسام الفنية في مستشفيات حفر الباطن Icon خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة Icon مقتل متظاهر وإصابة 10 في مظاهرات كركوك Icon ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات

ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٠ مساءً
ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط وحاول الهروب.

ونشرت إدارة المرور صورة للمركبة على منصة “إكس” قائلة إن مرور حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط ومحاولة الهروب، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

قد يهمّك أيضاً
أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة

أمطار غزيرة وبروق شديدة بمحايل عسير والمجاردة

موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان

موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان

وأضافت أنه جرى إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة