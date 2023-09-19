ضبط مواطنين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص 25 وظيفة شاغرة لدى شركة المراعي المرور: 4 إرشادات لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى ليبيا برميل النفط في حفل الأوركسترا السعودية بأمريكا رسالة قوية للعالم مليونان و280 ألف خدمة عبر أبشر بأغسطس تأثير تطبيقات التوصيل على حساب المواطن الصحة تطلق حملة توعوية للحد من التنمر في جميع المدارس جهود دولية لتنشيط عملية السلام بمشاركة السعودية رونالدو مثال لصنائع المعروف.. فرق كبير بينه وبين الكائن البرتقالي
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك، وضُبط بحوزتهما بندقية نارية، و(2) ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و(26) ذخيرة هوائية، و(2) طير مصيد وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.