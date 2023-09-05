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بحوزته بنادق نارية وهوائية وذخائر تم تحريزها

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ مساءً
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزته بندقية نارية، و (109) ذخائر نارية، وبندقية هوائية، و (1575) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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