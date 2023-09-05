جامعة الإمام عبدالرحمن تدشن وتحدّث نظام مراسلات بلس مايكروسوفت تتخلص من برنامج “ووردباد” نهائياً انطلاق أولى رحلات حافلات الطائف في 9 مسارات العسومي يشيد بإعلان السعودية تأسيس منظمة عالمية للمياه ضبط قائد مركبة وقف بمنتصف الطريق وعرقل السير شركة المراعي تعلن عن 25 وظيفة شاغرة ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص ريادة سعودية إقليميًا وعالميًا في تحقيق الأمن العالمي مبادرة جديدة.. منصة إكس تقدم 250 دولاراً للمستخدمين التحديات أكثر سخونة في الموسم الثالث من برنامج “الحصن” على MBC1
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزته بندقية نارية، و (109) ذخائر نارية، وبندقية هوائية، و (1575) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي عبر حسابها بمنصة “إكس” أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.