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كان بحوزتهم بندقية هوائية و59 طيرًا

ضبط 5 مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
ضبط 5 مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية.

ضبط المخالفين

وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط المخالفين بحوزتهم بندقية هوائية، و59 طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

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وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.

الإبلاغ عن حالات الاعتداء

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

 

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