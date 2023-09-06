محمد صلاح يُهدد انضمام مبابي لريال مدريد الخريجي: المساعدات السعودية الإنسانية تجاوزت 95 مليار دولار ضبط 5 مخالفين للصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان نتائج قرعة كأس الاتحاد السعودي للسيدات ياسين بونو: كأس الأمم الإفريقية أضاع انتقالي للريال مصر تقبض على أمير منير صاحب عمرة البدل المثيرة للجدل الدفاع المدني يحاصر الحرائق المندلعة في منطقة جبلية وعرة بالباحة فيفا: القرعة جعلت الأهلي المصري أمام بداية مُشتعلة محتملة انطلاق كأس الاتحاد السعودي للسيدات نوفمبر المقبل اجتماع لحكام دوري روشن السعودي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية.
وذكرت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم ضبط المخالفين بحوزتهم بندقية هوائية، و59 طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.