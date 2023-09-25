طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 غدًا

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لطرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري.

فيفا يعلن طرح التذاكر غدًا

وأعلن “فيفا”، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية، بداية من يوم غد الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، قبل أكثر من شهرين على انطلاق منافسات البطولة.

وأوضح “فيفا” في بيانه، أن تذاكر مباريات مونديال الأندية ستكون متوفرة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، وسيتم الكشف عن الأسعار خلال 24 ساعة.

كأس العالم للأندية 2023

وتُقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وفي مقدمتهم الاتحاد بطل دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الماضي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية 2023 على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.