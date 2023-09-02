مبادرة الإنارة التجميلية تغطي أنفاق وجسور وميادين الرياض طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا تسجيل نادر يكشف خفايا علاقة الأميرة ديانا مع تشارلز الاتحاديون : المجاملة تهددنا في كأس العالم للأندية السديس يطلع الفوزان على الخطط النوعية لـ الشؤون الدينية القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 37 كجم حشيش بعسير مكافحة المخدرات تحبط ترويج 100 ألف قرص إمفيتامين مخدر بالجوف تنبيه من أمطار غزيرة وبرد وسيول غزيرة في منطقة المدينة المنورة كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة الـ100 بالدوري الاتفاق يُنهي صفقة فينالدوم
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات المميزة.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:
1ـ الدخول على منصة أبشر.
2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3 ـ اختيار المرور.
4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.