Icon

3 عوامل تعيد نشاط فيروس الحزام الناري Icon إنذار أحمر لسكان مكة المكرمة: أمطار وصواعق رعدية وبرد Icon الفيحاء يخطف بطاقة العبور لدور الـ 16 على حساب الرياض Icon الأهلي يتأهل بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس الملك Icon برئاسة محمد بن سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا Icon أمطار غزيرة وبرد على 4 مناطق Icon الفيحاء يسجل ثنائية في الشوط الأول ضد الرياض Icon الأهلي يتفوق على العين بثلاثية في الشوط الأول Icon فيصل بن بندر يزور سماحة المفتي في منزله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
4 خطوات للوصول للخدمة

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات المميزة.

موعد طرح مزاد اللوحات المميزة

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري.

قد يهمّك أيضاً
أبل تعترف بعيب خطير في هواتف آيفون 15 وطريقة حلها

أبل تعترف بعيب خطير في هواتف آيفون 15 وطريقة حلها

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في اجتماع سبتمبر

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن نفسها
السعودية اليوم

مقترح بمنح الزوجة راتبًا شهريًّا للترفيه عن...

السعودية اليوم
مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء يوافق على نظام صندوق التنمية...

أخبار رئيسية
غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
السعودية اليوم

غدًا انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير...

السعودية اليوم
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين ضحايا الإعصار
العالم

صراخ متطوع ليبي يكتشف جثة والده بين...

العالم
حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب
آخر الاخبار

حلم الباطن يصطدم بصحوة الشباب

آخر الاخبار
الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع الأسعار ومطالب بالرقابة
السعودية اليوم

الشركات تستغل قرار رصد مخالفات التأمين برفع...

السعودية اليوم
دراجة تسير بمفردها في الشارع
غرائب

دراجة تسير بمفردها في الشارع

غرائب