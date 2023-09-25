ميتروفيتش يقود التشكيل المتوقع لمباراة الجبلين والهلال وزير الطاقة: السعودية ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع نيوم لافتتاح فندقين في تروجينا رونالدو خارج التشكيل المتوقع لـ النصر ضد نادي أحد كاراسكو يترك بصمة سريعة مع الشباب مصر تعلن نهاية جولة مفاوضات سد النهضة بدون أي تقدم قطري منبهر بتطور الرياض في كل زيارة: ما في شي ما سويتوه السعودية تتعاون مع اليونيسيف لرعاية الأطفال حول العالم 100 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “تصرفاً عنصرياً” في حق فتاة صغيرة ذات بشرة سمراء.
وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه في مارس من العام الماضي خلال مسابقة في أيرلندا، تشكيلة من لاعبات الجمباز صغيرات السن في انتظار تسليمهن ميدالياتهن.
وكانت الفتاة السمراء في انتظار ميداليتها، قبل أن يتم التغاضي عنها وتجاوزها، مما جعلها مستغربة وغير مستوعبة لما حصل.
وأوضح رواد عبر منصة “إكس” أن المسؤولة غادرت، في نهاية المقطع، وفي يدها آخر ميدالية متبقية، حيث حصلت جميع الفتيات في الصف على واحدة باستثناء الضحية.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن والدي الفتاة قولهما إن “ما حصل كان بسبب العنصرية”.
Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ
— Mohamad Safa (@mhdksafa) September 22, 2023
وبعد إعادة انتشار اللقطة هذا الأسبوع، أصدر اتحاد الجمباز الأيرلندي اعتذاراً عن الحادث، مشيراً إلى أن “القضية تمت تسويتها في أغسطس”، ومبرزاً أنه “تم التعامل مع المرأة التي لم تعد عضوة في الهيئة الرياضية، بعد أن اختارت عدم تجديد عضويتها”.
لكن والدة الفتاة نفت ذلك، وأكدت أن الأسرة “منزعجة للغاية” من الطريقة التي تمت بها معاملة ابنتهم، مشددة على أنها “لم تتلق اعتذاراً حقيقياً”.
من جهتها، ذكرت البطلة الأولمبية، الأمريكية سيمون بايلز: “الفيديو حطم قلبي.. لا مجال للعنصرية في أي رياضة”.