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كانت الطفلة السمراء في انتظار ميداليتها

طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
طفلة رياضية ضحية لموقف عنصري والفيديو يثير ضجة عبر الإنترنت
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “تصرفاً عنصرياً” في حق فتاة صغيرة ذات بشرة سمراء.

وأظهر الفيديو، الذي تم التقاطه في مارس من العام الماضي خلال مسابقة في أيرلندا، تشكيلة من لاعبات الجمباز صغيرات السن في انتظار تسليمهن ميدالياتهن.

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الفتاة تنتظر ميداليتها

وكانت الفتاة السمراء في انتظار ميداليتها، قبل أن يتم التغاضي عنها وتجاوزها، مما جعلها مستغربة وغير مستوعبة لما حصل.

وأوضح رواد عبر منصة “إكس” أن المسؤولة غادرت، في نهاية المقطع، وفي يدها آخر ميدالية متبقية، حيث حصلت جميع الفتيات في الصف على واحدة باستثناء الضحية.

عنصرية واعتذار

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن والدي الفتاة قولهما إن “ما حصل كان بسبب العنصرية”.

وبعد إعادة انتشار اللقطة هذا الأسبوع، أصدر اتحاد الجمباز الأيرلندي اعتذاراً عن الحادث، مشيراً إلى أن “القضية تمت تسويتها في أغسطس”، ومبرزاً أنه “تم التعامل مع المرأة التي لم تعد عضوة في الهيئة الرياضية، بعد أن اختارت عدم تجديد عضويتها”.

استياء أسرة الطفلة

لكن والدة الفتاة نفت ذلك، وأكدت أن الأسرة “منزعجة للغاية” من الطريقة التي تمت بها معاملة ابنتهم، مشددة على أنها “لم تتلق اعتذاراً حقيقياً”.

من جهتها، ذكرت البطلة الأولمبية، الأمريكية سيمون بايلز: “الفيديو حطم قلبي.. لا مجال للعنصرية في أي رياضة”.

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