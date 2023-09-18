طفل يجهش بالبكاء لمنعه من لقاء كريستيانو رونالدو

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو باستقبال جماهيري خاص فور وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران.

بكاء طفل بسبب كريستيانو رونالدو

ووصلت اليوم بعثة النصر إلى طهران، ويتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وسط استقبال رسمي كبير في المطار، والتفت الجماهير حول حافلة العالمي هتفت باسمه، ليرد التحية إليهم.

وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو لطفل صغير يرتدي قميص نادي النصر ويبكي بشدة خلال تواجده في فندق إقامة البعثة، بعدما منعه الأمن من لقاء كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه يريد رؤيته وتمنى فوز العالمي.

وتفاعلت الجماهير مع بكاء الطفل، وتمنت أن يتم السماح له بمقابلة النجم البرتغالي، وقال الإعلامي سعد العجمي: “أتمنى من إدارة النصر تأمين وصول هذا الطفل الذي أجهش بالبكاء لمقر البعثة في طهران والاقتراب من كريستيانو رونالدو”.

النصر ضيفًا على برسبوليس

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره برسبوليس، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.