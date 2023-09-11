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توفر أكثر من 27 ألف وحدة سكنية

طلعت مصطفى تطور مدينة سكنية ذكية متكاملة في ضاحية الفرسان

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
طلعت مصطفى تطور مدينة سكنية ذكية متكاملة في ضاحية الفرسان
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة طلعت مصطفى، أكبر مطور عقاري في مصر، مشروع مدينة سكنية متكاملة في العاصمة الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية، على مساحة 10 ملايين متر مربع.

أول مشروعات طلعت مصطفى بالخارج

وتعد مدينة “بنان”، أول مشروعات طلعت مصطفى خارج مصر، حيث جرى الإعلان عنها في معرض سيتي سكيب العالمي المقام في الرياض.

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ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة “بنان” الجديدة، التي ستطورها المجموعة في ضاحية الفرسان شرق الرياض، تصل إلى 40 مليار ريال.

موقع المشروع

ويقع مشروع المدينة الجديدة بشرق الرياض في ضاحية الفرسان التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، تتنوع فيها المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

أكثر من 27 ألف وحدة سكنية

ومن المقرر أن توفر المدينة 27.750 ألف وحدة سكنية بين فيلات وشقق، على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، 40 بالمئة منها ستكون مساحات خضراء مفتوحة، وفقًا لما الشركة الوطنية للإسكان السعودية، في بيان صادر عنها.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية وناد رياضي ومناطق خدمات عامة. وقال هشام طلعت مصطفى، في البيان، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين.

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