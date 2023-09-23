Icon

كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة السابعة Icon تاليسكا متخصص ثنائيات بدوري روشن Icon طيران ناس في سماء السعودية.. عروض جوية احتفاء باليوم الوطني الـ 93 Icon التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد ساسولو Icon ضبط قائدة مركبة عكست السير وعرضت حياتها والآخرين للخطر Icon فيرمينو يُعاني بعد الهاتريك Icon رئيس مجلس إدارة أكوا باور: اليوم الوطني 93 مناسبة تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل أكثر استدامة Icon فعاليات ثقافية متنوعة بمركز “إثراء” احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 Icon خلال أسبوع.. ضبط 15114 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود Icon بانيغا يخطف نجومية الجولة السابعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طيران ناس في سماء السعودية.. عروض جوية احتفاء باليوم الوطني الـ 93

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
طيران ناس في سماء السعودية.. عروض جوية احتفاء باليوم الوطني الـ 93
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفل الناقل الجوي السعودي طيران ناس بذكرى اليوم الوطني للسعودية الـ 93 بعروض جوية في سماء السعودية .

قد يهمّك أيضاً
استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي

استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي

الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم

الوسط الرياضي عن لقاء محمد بن سلمان: القائد الأقوى في العالم

الاحتفاء باليوم الوطني 93

وانطلقت طائرات طيران ناس لتجوب سماء السعودية، اليوم السبت، في الذكرى الغالية لتوحيد السعودية على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

وتحتفل السعودية اليوم السبت 23 سبتمبر بذكرى اليوم الوطني الـ 93 الذي يجسد عظمة وتضحيات الأجداد لتوحيد أغلى وطن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الرياضة
أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
آخر الاخبار

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

آخر الاخبار
طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني
الترفيه

مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم...

الترفيه