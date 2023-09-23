طيران ناس في سماء السعودية.. عروض جوية احتفاء باليوم الوطني الـ 93

احتفل الناقل الجوي السعودي طيران ناس بذكرى اليوم الوطني للسعودية الـ 93 بعروض جوية في سماء السعودية .

الاحتفاء باليوم الوطني 93

وانطلقت طائرات طيران ناس لتجوب سماء السعودية، اليوم السبت، في الذكرى الغالية لتوحيد السعودية على يد الملك المؤسس طيب الله ثراه.

وتحتفل السعودية اليوم السبت 23 سبتمبر بذكرى اليوم الوطني الـ 93 الذي يجسد عظمة وتضحيات الأجداد لتوحيد أغلى وطن.