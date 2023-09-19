طيران ناس يشارك بأحدث طائراته في عرض اليوم الوطني الـ 93

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن مشاركته للمرة الثالثة على التوالي في العرض الجوي الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية على مدى أسبوع، احتفالاً باليوم الوطني الـ 93، بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية والمدنية، إذ من المنتظر أن تكون الفعالية الأكبر ضمن احتفالات اليوم الوطني تحت شعار “نحلم ونحقق”.

عروض طيران ناس

ويبدأ العرض الجوي من مدينة جدة يوم 20 سبتمبر، مروراً بالعاصمة الرياض يوم 23 سبتمبر متزامناً مع اليوم الوطني الـ 93، ويختتم في الدمام يوم 26 سبتمبر.

وسوف يشارك طيران ناس في العرض بطائرات من طراز إيرباص A320neo، وهو الطراز الأحدث لطائرات الممر الواحد وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على مستوى العالم، مما يعزز اعتماده على جيل المستقبل من الطائرات الصديقة للبيئة.

مشاركة طيران ناس

وشارك طيران ناس في العرض الجوي بمناسبة اليوم الوطني خلال العامين الماضيين بطائراته المزينة بهوية “عام الخط العربي” و”عام القهوة السعودية” ضمن أنشطة الشركة في المبادرات الثقافية والتي تعكس اعتزاز طيران ناس بموروث وثقافة المملكة، في حين سيشارك في العرض الجوي لهذه السنة بالطائرة الأحدث في أسطوله وأكثرها كفاءة في استهلاك الطاقة تماشياً مع استراتيجية الشركة في الاعتماد على الحلول المستدامة في عملياتها التشغيلية.