Icon

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon طرح لائحة جباية الزكاة على منصة استطلاع Icon يوسف فوزي: اعتزلت التمثيل نهائيًا وخايف من النسيان في الصلاة Icon طيران ناس يشارك بأحدث طائراته في عرض اليوم الوطني الـ 93 Icon الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تصل ليبيا Icon معدل أجور السعوديين في القطاع الخاص يرتفع لـ9.6 آلاف ريال Icon طريقة اكتشاف التخفيضات الوهمية Icon تدخل جراحي ينقذ حياة سيدة حامل وجنينها في الدرب Icon هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق قناتها على واتساب Icon وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للمرة الثالثة على التوالي

طيران ناس يشارك بأحدث طائراته في عرض اليوم الوطني الـ 93

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
طيران ناس يشارك بأحدث طائراته في عرض اليوم الوطني الـ 93
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن مشاركته للمرة الثالثة على التوالي في العرض الجوي الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية على مدى أسبوع، احتفالاً باليوم الوطني الـ 93، بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية والمدنية، إذ من المنتظر أن تكون الفعالية الأكبر ضمن احتفالات اليوم الوطني تحت شعار “نحلم ونحقق”.

عروض طيران ناس

ويبدأ العرض الجوي من مدينة جدة يوم 20 سبتمبر، مروراً بالعاصمة الرياض يوم 23 سبتمبر متزامناً مع اليوم الوطني الـ 93، ويختتم في الدمام يوم 26 سبتمبر.

قد يهمّك أيضاً
الحزم والطائي يرتضيان بالتعادل

الحزم والطائي يرتضيان بالتعادل

إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي

إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي

وسوف يشارك طيران ناس في العرض بطائرات من طراز إيرباص A320neo، وهو الطراز الأحدث لطائرات الممر الواحد وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود على مستوى العالم، مما يعزز اعتماده على جيل المستقبل من الطائرات الصديقة للبيئة.

مشاركة طيران ناس

وشارك طيران ناس في العرض الجوي بمناسبة اليوم الوطني خلال العامين الماضيين بطائراته المزينة بهوية “عام الخط العربي” و”عام القهوة السعودية” ضمن أنشطة الشركة في المبادرات الثقافية والتي تعكس اعتزاز طيران ناس بموروث وثقافة المملكة، في حين سيشارك في العرض الجوي لهذه السنة بالطائرة الأحدث في أسطوله وأكثرها كفاءة في استهلاك الطاقة تماشياً مع استراتيجية الشركة في الاعتماد على الحلول المستدامة في عملياتها التشغيلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف
إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية
آخر الاخبار

إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن...

آخر الاخبار
وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء
حصاد اليوم

وظائف بـ الهيئة العامة للإحصاء

حصاد اليوم
سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد
الرياضة

سفيان أمرابط على رادار مانشستر يونايتد

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية
الرياضة

فيفا يستعيد ذكرى مواجهة الاتحاد والأهلي المونديالية

الرياضة
طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر
السعودية اليوم

طريقة تعديل المؤهل الدراسي في أبشر

السعودية اليوم