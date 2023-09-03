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بالتوازي مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين

طيران ناس يوقع اتفاقية مع “طيبة لتشغيل المطارات” لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
طيران ناس يوقع اتفاقية مع “طيبة لتشغيل المطارات” لإطلاق مركز عمليات جديد في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، توقيع اتفاقية مع شركة طيبة لتشغيل المطارات، لإطلاق مركز عمليات جديد لطيران ناس في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ما يجعله الناقل الجوي الوحيد الذي يمتلك أربعة مراكز عمليات في أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع خطط طيران ناس للتوسع والنمو وبالتوازي مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية للمساهمة في ربط العالم بالمملكة.

توقيع الاتفاقية

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا ومدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبدالسلام، وبحضور رئيس مجلس إدارة طيران ناس الأستاذ عايض الجعيد ورئيس مجلس إدارة شركة طيبة لتشغيل المطارات الدكتور إبراهيم الراجحي.

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وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “طيران ناس”، بندر المهنا: “يأتي استثمارنا في مركز العمليات الجديد في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وهو الرابع لنا في المملكة، في إطار تعزيز قدراتنا التشغيلية وتنويع وجهاتنا ومساراتنا الدولية والداخلية بالتوازي مع استراتيجيتنا للنمو والتوسع ، كما يؤكد ثقتنا في إمكانات السوق السعودية والأهداف الوطنية الطموحة لقطاع النقل الجوي وبالتوائم مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى 250 وجهة دولية بحلول عام 2030، إضافة إلى زيادة عدد المعتمرين والسياح إلى المدينة المنورة، إذ سيوفر مركز العمليات الجديد ربطاً جوياً أكبر بالمدينة المنورة مع عدة وجهات دولية وربط مطار المدينة المنورة مع عدة مدن سعودية لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين بالمملكة”.

مركز العمليات الجديد

وأشار المهنا إلى أن مركز العمليات الجديد سيوفر فرصاً وظيفية لأبناء وبنات الوطن في عدة مسارات تشمل الطواقم الأرضية وطواقم الضيافة الجوية والطيارين بالأضافة إلى وظائف أخرى في القطاعات المساندة.

وكشف المهنا أن من المتوقع بدء تشغيل الوجهات والمسارات الداخلية والدولية التي سيتم ربطها بمطار المدينة المنورة في نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2023 وذلك بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من الطائرات التي ستعزز أسطول طيران ناس.

ومن جانبه، أشاد المهندس سفيان عبدالسلام، مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات، بتوقيع الاتفاقية والتي تأتي متواكبة مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران و تأكيداً للشراكة المتميزة بين شركة طيبة لتشغيل المطارات وطيران ناس ومتماشية مع أهداف شركة طيبة للمساهمة في تعزيز قدرات الناقلات الوطنية لاستقطاب أعداد إضافية من ضيوف الرحمن والزوار، وزيادة خيارات الوجهات الدولية والداخلية من وإلى مطار المدينة.

 

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