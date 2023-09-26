ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية الليلة

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وأوضحت أن زحل يشبه نجمًا متوسط اللمعان للعين المجردة؛ ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبيًا، فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار.
ولفتت فلكية جدة إلى أن زحل يتميز بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبًا المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط.
وأشارت إلى أن حلقات زحل بلغت أقصى ميل لها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه ومنذ ذلك الوقت أصبح منظر الحلقات يضيق من منظورنا على الأرض.