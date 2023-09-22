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متحدثًا عن الفرق المرشحة للفوز بـ دوري روشن

عبدالرحمن بن مساعد: رونالدو الأفضل في السعودية ولعب الهلال مثل الشوكة والسكين !

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
عبدالرحمن بن مساعد: رونالدو الأفضل في السعودية ولعب الهلال مثل الشوكة والسكين !
المواطن - فريق التحرير

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وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بأنه المحترف الأفضل في السعودية حاليًّا.

عقلية رونالدو مختلفة 

وكتب عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في منصة “إكس”: “بدون جدال كريستيانو رونالدو المحترف الأفضل في السعودية داخل الملعب فنيًّا وخارجه والفرق بينه وبين من يليه كبير لدرجة أنه يصعب معرفة من يليه، وبعد الجولة السابعة أرى أن الفرق الأفضل المرشحة لكسب الدوري بعيدًا عن الترتيب الحالي، هم النصر أولًا بمحترفيه وقوته الهجومية الهائلة يليه الاتحاد ثم الهلال والأهلي معًا”.

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وأضاف عبدالرحمن بن مساعد: “الهلال بوضعه الحالي كتنظيم دفاعي وبعدم قتالية لاعبيه ولا تقديم مستوى لافت لمحترفيه الذين يلعبون كما يُقال بالشوكة والسكين، وما يقدمونه لا يوازي قيمة أسمائهم وبعدم وضوح شكل فني للهلال، إذا استمر الحال على ما هو عليه فموسم الهلال لا يدعو للتفاؤل”.

وكان النجم البرتغالي سجل هدفين في فوز النصر مساء اليوم على الأهلي بنتيجة 4/ 3 في الجولة السابعة من دوري روشن.

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