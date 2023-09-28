عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: إنتَ الركن والسَّاعِد ومجد المملكة الصَّاعد

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية انطلاق ثامن جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023 فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح 48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي
كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد أبياتًا شعرية في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستشهدًا ببعض العبارات التي قالها ولي العهد في لقائه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.
ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأبيات الشعرية في حسابه بمنصة إكس والتي تضمنت:
يقول بفَخْر:-
أنا واحدْ..
من العشرين مليون السعوديين..
وانا من دونهم لا شيْ..
وانا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ..
وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ..
أقول ويسمع الحاسِدْ:-
إنتَ الركن والسَّاعِدْ..
ومجد المملكة الصَّاعِدْ..
و لعيون السعوديين..
يابو سلمان إنتَ الضّيْ..
وحظيت مقابلة ولي العهد مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، بأصداء واسعة على مستوى العالم، حيث تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية ومحلية مشيدين بحضور وشفافية وثقة ولي العهد.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالمحاور العديدة التي تناولتها المقابلة؛ خاصة ما يخص ملف إيران النووي والقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.
من جانبه قال بريت بير مذيع قناة فوكس: إنه أجرى الكثير من المقابلات في حياته؛ إلا أنه لم يحصل على هذا الكم من الأخبار في ساعة واحدة؛ مشيرًا إلى أن المقابلة تناولت جميع الملفات المهمة، وكانت رؤية ولي العهد السعودي واضحة بشأن جميع القضايا.