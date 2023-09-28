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ولعيون السعوديين يابو سلمان إنتَ الضّي

عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: إنتَ الركن والسَّاعِد ومجد المملكة الصَّاعد

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
عبدالرحمن بن مساعد عن ولي العهد: إنتَ الركن والسَّاعِد ومجد المملكة الصَّاعد
المواطن - فريق التحرير

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كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد أبياتًا شعرية في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مستشهدًا ببعض العبارات التي قالها ولي العهد في لقائه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.

أبيات عبدالرحمن بن مساعد

ونشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأبيات الشعرية في حسابه بمنصة إكس والتي تضمنت:

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يقول بفَخْر:-

أنا واحدْ..
من العشرين مليون السعوديين..

وانا من دونهم لا شيْ..

وانا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ..

وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ..

أقول ويسمع الحاسِدْ:-

إنتَ الركن والسَّاعِدْ..

ومجد المملكة الصَّاعِدْ..

و لعيون السعوديين..

يابو سلمان إنتَ الضّيْ..

أصداء واسعة

وحظيت مقابلة ولي العهد مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، بأصداء واسعة على مستوى العالم، حيث تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية ومحلية مشيدين بحضور وشفافية وثقة ولي العهد.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالمحاور العديدة التي تناولتها المقابلة؛ خاصة ما يخص ملف إيران النووي والقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.

تعليق محاور ولي العهد

من جانبه قال بريت بير مذيع قناة فوكس: إنه أجرى الكثير من المقابلات في حياته؛ إلا أنه لم يحصل على هذا الكم من الأخبار في ساعة واحدة؛ مشيرًا إلى أن المقابلة تناولت جميع الملفات المهمة، وكانت رؤية ولي العهد السعودي واضحة بشأن جميع القضايا.

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