عبدالرحمن غريب يخطف الأنظار في 2023

يُقدم النجم عبدالرحمن غريب مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز اللاعبين السعوديين في عام 2023.

تألق عبدالرحمن غريب

وواصل عبدالرحمن غريب تألقه مع النصر، وسجل هدفًا وصنع آخر أمام برسبوليس الإيراني، ليقوده لتحقيق الفوز بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويحقق رقمًا مميزًا.

وأصبح عبدالرحمن غريب أكثر لاعب سعودي صناعة للأهداف مع الأندية في جميع منافسات عام 2023، بواقع 11 تمريرة حاسمة، بينهم 9 في دوري روشن، وواحدة في كأس الملك سلمان للأندية وأخرى في دوري أبطال آسيا.

ويتصدر عبدالرحمن غريب قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 4 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتفاعلت الجماهير مع المستوى المميز الذي يُقدمه غريب مؤخرًا، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وتمنوا استمراره في التألق، وأكدوا أن تواجد رونالدو ساعده كثيرًا في التطور.

النصر يستعد لمواجهة الأهلي

على الجانب الأخر، يستعد النصر لمواجهة الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.