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قبل مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون

عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، غضبه بسبب أسئلة الصحافيين بشأن إمكانية رحيل النجم المصري الدولي محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

كلوب غاضب بسبب صلاح

وتلقى كلوب أسئلة بشأن احتمالية رحيل محمد صلاح إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي، خلال المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، المقرر إقامتها، يوم غد السبت.

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ورد كلوب غاضبًا على أحد الصحافيين، قائلًا: “أنت تمزح معي صحيح؟ لا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر لطرح هذا السؤال؟.. فترة الانتقالات الصيفية انتهت منذ أسبوع، ومازلتم تتحدثون عن رحيل محمد صلاح!”.

يورجن كلوب ومحمد صلاح
المدرب الألماني وصلاح – المصدر mirror

محاولات اتحادية لضم محمد صلاح

وحاول نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي، وأكدت تقارير أن العرض الأخير وصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب الألماني تمسكوا باستمراره.

محمد صلاح نجم ليفربول

ومن المتوقع أن يحاول نادي الاتحاد مرة أخرى الحصول على خدمات محمد صلاح، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الحالي.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

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