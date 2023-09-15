عرض الاتحاد لمحمد صلاح يُغضب كلوب

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أبدى المدير الفني لفريق ليفربول، الألماني يورجن كلوب، غضبه بسبب أسئلة الصحافيين بشأن إمكانية رحيل النجم المصري الدولي محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.
وتلقى كلوب أسئلة بشأن احتمالية رحيل محمد صلاح إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي، خلال المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، المقرر إقامتها، يوم غد السبت.
ورد كلوب غاضبًا على أحد الصحافيين، قائلًا: “أنت تمزح معي صحيح؟ لا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر لطرح هذا السؤال؟.. فترة الانتقالات الصيفية انتهت منذ أسبوع، ومازلتم تتحدثون عن رحيل محمد صلاح!”.
وحاول نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي، وأكدت تقارير أن العرض الأخير وصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب الألماني تمسكوا باستمراره.
ومن المتوقع أن يحاول نادي الاتحاد مرة أخرى الحصول على خدمات محمد صلاح، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم الحالي.