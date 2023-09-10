عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات من أحد أندية دوري روشن السعودي، للاتفاق مع مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي.

ليفاندوفسكي مطلوب في دوري روشن

وكان ليفاندوفسكي قد تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي، إلا أنه رفض العرض، وتمسك بالاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وأكدت قناة TV3 الكتالونية، اليوم الأحد، أن مسؤولي النادي السعودي لم يستسلموا بشأن صفقة ليفاندوفسكي، وسيتقدمون بعرض جديد للمهاجم البولندي قريبًا، للانضمام إليه في يناير المقبل.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف فريق برشلونة في صيف عام 2022، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب الدوري الإسباني الممتاز، وحصد لقب هداف البطولة برصيد 23 هدفًا.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.