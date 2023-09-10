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بعد تفضيله الاستمرار ببرشلونة

عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
عرض سعودي لضم ليفاندوفسكي في يناير
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد محاولات من أحد أندية دوري روشن السعودي، للاتفاق مع مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي.

ليفاندوفسكي مطلوب في دوري روشن

وكان ليفاندوفسكي قد تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي، إلا أنه رفض العرض، وتمسك بالاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

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نجم نادي برشلونة ليفاندوفسكي - Barcelona
المهاجم البولندي – المصدر @fcbarcelona_ara

 

وأكدت قناة TV3 الكتالونية، اليوم الأحد، أن مسؤولي النادي السعودي لم يستسلموا بشأن صفقة ليفاندوفسكي، وسيتقدمون بعرض جديد للمهاجم البولندي قريبًا، للانضمام إليه في يناير المقبل.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف فريق برشلونة في صيف عام 2022، قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني، ولعب دورًا بارزًا في تتويجه بلقب الدوري الإسباني الممتاز، وحصد لقب هداف البطولة برصيد 23 هدفًا.

ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @fcbarcelona_ara

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالمين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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