عروض بحرية وجوية للأسطول الغربي بجدة في اليوم الوطني

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استعرضت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، مجموعة من الصور خلال تنفيذ القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الغربي استعراضًا بحريًا وجويًا، ومسيرة للعربات العسكرية في جدة احتفاءً باليوم الوطني.
وفي وقتٍ سابقٍ، نفّذت طائرات القوات الجوية المقاتلة استعراضاً بتشكيلاتٍ جوية متنوّعة في الرياض احتفاءً باليوم الوطني، فيما قدَّم فريق الصقور السعودية عروضاً جوية مبهرة.
واحتفاءً بـ اليوم الوطني رسمت القوات الجوية أيضاً لوحة إبداعية في سماء الرياض.
تشكيلات بحرية وجوية ومسيرة عسكرية في احتفال قيادة الأسطول الغربي بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93#نحلم_ونحقق pic.twitter.com/LWSuRX33V9
— وزارة الدفاع (@modgovksa) September 24, 2023