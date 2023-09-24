عروض بحرية وجوية للأسطول الغربي بجدة في اليوم الوطني

استعرضت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، مجموعة من الصور خلال تنفيذ القوات البحرية ممثلة بقيادة الأسطول الغربي استعراضًا بحريًا وجويًا، ومسيرة للعربات العسكرية في جدة احتفاءً باليوم الوطني.

تشكيلات جوية بالرياض

وفي وقتٍ سابقٍ، نفّذت طائرات القوات الجوية المقاتلة استعراضاً بتشكيلاتٍ جوية متنوّعة في الرياض احتفاءً باليوم الوطني، فيما قدَّم فريق الصقور السعودية عروضاً جوية مبهرة.

واحتفاءً بـ اليوم الوطني رسمت القوات الجوية أيضاً لوحة إبداعية في سماء الرياض.