Icon

طريف تتزين بـ الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 Icon مرزوق الغانم عن محمد بن سلمان: هكذا يكون المسؤول عن التنمية Icon مزرعة نموذجية لزراعة ما يقارب 2000 شجرة بُن بنجران Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة ندى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الفنار Icon وظائف شاغرة بفروع شركة سدافكو Icon تعليق الخارجية الصينية على زيارة بشار الأسد لبكين Icon تسمية الإبل شرط لقبول الاشتراك بمهرجان الملك عبدالعزيز Icon تسمية أحد شوارع حائل باسم محمد الدعيع تقديرًا لإنجازاته Icon التعاون يحسم ديربي القصيم بثنائية في الرائد ويصعد للوصافة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن احتفالات اليوم الوطني

عروض جوية وفرحة وطن بعيون أهل جدة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٠ مساءً
عروض جوية وفرحة وطن بعيون أهل جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، لقطات من فرحة الوطن بعيون أهل جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وعلقت المنصة على الفيديو الذي نشرته على منصة إكس، اليوم الخميس، بالقول: فرحة وطن نعيشها بعيون أهل جدة.. في العروض الجوية ضمن احتفالات اليوم الوطني 93.

قد يهمّك أيضاً
احتجاجات تُطالب باستقالة رئيس بنين

احتجاجات تُطالب باستقالة رئيس بنين

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراتي الخميس

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراتي الخميس

ألعاب نارية

ومن المقرر أن تزين عروض الألعاب النارية سماء السعودية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

ولمتابعة عروض واحتفالات اليوم الوطني السعودي –اضغط هنا-.

فعاليات البوليفارد سيتي

وفي وقت سابق كشفت منطقة البوليفارد سيتي بموسم الرياض عن الفعاليات التي تنظمها بمناسبة اليوم الوطني 93، والتي تبدأ من اليوم الخميس متمثلة في 6 فعاليات متنوعة.

وكتب حساب البوليفارد سيتي في منصة إكس: “احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي، في بوليفارد سيتي! انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة”.

وتابع الحساب موضحًا أن الفعاليات تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت 23 سبتمبر، حيث تضمنت فعالية الألعاب النارية وذلك يوم السبت الساعة 9 مساءً، وعروضًا فلكلورية يوميًّا من الساعة 6 مساءً إلى 1 صباحًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار