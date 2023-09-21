عروض جوية وفرحة وطن بعيون أهل جدة

وثقت منصة عيشها، التابعة للهيئة العامة للترفيه، لقطات من فرحة الوطن بعيون أهل جدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

وعلقت المنصة على الفيديو الذي نشرته على منصة إكس، اليوم الخميس، بالقول: فرحة وطن نعيشها بعيون أهل جدة.. في العروض الجوية ضمن احتفالات اليوم الوطني 93.

ألعاب نارية

ومن المقرر أن تزين عروض الألعاب النارية سماء السعودية في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

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فعاليات البوليفارد سيتي

وفي وقت سابق كشفت منطقة البوليفارد سيتي بموسم الرياض عن الفعاليات التي تنظمها بمناسبة اليوم الوطني 93، والتي تبدأ من اليوم الخميس متمثلة في 6 فعاليات متنوعة.

وكتب حساب البوليفارد سيتي في منصة إكس: “احتفلوا معنا باليوم الوطني السعودي، في بوليفارد سيتي! انضموا إلينا من 21 إلى 23 سبتمبر للاستمتاع بالعروض الرائعة والأنشطة الممتعة”.

وتابع الحساب موضحًا أن الفعاليات تبدأ من اليوم الخميس وحتى السبت 23 سبتمبر، حيث تضمنت فعالية الألعاب النارية وذلك يوم السبت الساعة 9 مساءً، وعروضًا فلكلورية يوميًّا من الساعة 6 مساءً إلى 1 صباحًا.