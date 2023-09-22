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ضمن احتفالاتها باليوم الوطني 93

عروض جوية ومسيرات عسكرية للحرس الوطني بالرياض

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
عروض جوية ومسيرات عسكرية للحرس الوطني بالرياض
المواطن - واس

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تشارك وزارة الحرس الوطني في احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ (93) بالعديد من الفعاليات والمعارض والعروض الميدانية.

وقد قام طيران الحرس الوطني اليوم بتقديم عروض جوية بطائرات البلاك هوك والاباتشي في سماء مدينة الرياض رسم من خلاله لوحة فنية احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة.

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كما شاركت الوزارة مع عدد من القطاعات العسكرية في مسيرة عسكرية في احتفالات اليوم الوطني، بقطع وعربات عسكرية تتقدمها الخيول، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية، حيث انطلقت المسيرة من طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، حتى وصلت إلى حديقة أم عجلان بحي القيروان.

فعاليات اليوم الوطني

كما تستعد الشؤون الثقافية بـ وزارة الحرس الوطني احتفاءً باليوم الوطني 93 للمملكة يوم غدٍ السبت بتقديم العديد من الفعاليات بحديقة مؤتة بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية والذي يتخللها مسيرة استعراضية لقوات الحرس الوطني، كما تشمل الفعاليات عروضاً مسرحية وترفيهية واستعراضية، ومعارض توعوية، وعروضًا للألوان الشعبية، وفعاليات خاصة بالأطفال.

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