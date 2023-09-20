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بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ93

عروض مميزة لطيران القوات الجوية في سماء جدة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٨ مساءً
عروض مميزة لطيران القوات الجوية في سماء جدة
المواطن - فريق التحرير

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شارك طيران القوات الجوية الملكية بعروض جوية مميزة في سماء جدة، وذلك احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

ونشرت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على منصة “إكس” عدة صور من عروض طيران القوات الجوية الملكية في سماء جدة.

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عروض القوات الجوية

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ93، وذلك بطائرات “تايفون”، و “ف – 15 إس”، و “تورنيدو”، و “ف – 15 سي” في 13 مدينة هي: الرياض، جدة، الدمام، الجوف، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، تبوك، أبها، خميس مشيط، والخبر، وحفر الباطن.

كما سيقدم فريق الصقور السعودية تشكيلات وعروضاً جوية في سماء عدد من المدن.

 

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