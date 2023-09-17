موعد مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي الإمارات تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا رياض محرز الأكثر صناعة للفرص بعد الجولة الـ6 التشكيل المثالي لسادس جولات دوري روشن سعود بن نهار يكرم عددًا من منسوبي شرطة الطائف إصدار أكثر من 6 آلاف وثيقة صلح تجاري عبر منصة تراضي تشكيل مباراة إيفرتون ضد أرسنال المتوقع ضبط 70 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع المرور: القيادة عكس اتجاه السير يعرضك والآخرين للحوادث
أكد الشيف عزام الصويان، ازدهار السياحة في السعودية مما أسهم في رفع قطاع المطاعم والضيافة، كاشفًا عن راتب الشيف السعودي الذي بلغ مبلغًا ضخمًا.
وقال الصويان، خلال حديثه في “برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”: “قطاع المطاعم والضيافة يعتبر من أهم القطاعات وله مستقبل واعد بالسعودية لأن الآن التوجه في المملكة توجه سياحي”.
وأضاف أن رواتب الشيف السعودي في هذا القطاع أصبحت تصل لمبالغ مرتفعة جدًا، حيث تبلغ أكثر من 60 و70 ألفًا شهريًا.
فيديو | الشيف عزام الصويان: ازدهار السياحة في المملكة أسهم في رفع قطاع المطاعم والضيافة.. ويصل راتب الشيف السعودي إلى أكثر من 70 ألف ريال#برنامج_اليوم pic.twitter.com/sUzt3xKpiw
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 17, 2023