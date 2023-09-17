عزام الصويان: راتب الشيف السعودي يصل إلى 70 ألفًا شهريًا

أكد الشيف عزام الصويان، ازدهار السياحة في السعودية مما أسهم في رفع قطاع المطاعم والضيافة، كاشفًا عن راتب الشيف السعودي الذي بلغ مبلغًا ضخمًا.

قطاع المطاعم

وقال الصويان، خلال حديثه في “برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”: “قطاع المطاعم والضيافة يعتبر من أهم القطاعات وله مستقبل واعد بالسعودية لأن الآن التوجه في المملكة توجه سياحي”.

وأضاف أن رواتب الشيف السعودي في هذا القطاع أصبحت تصل لمبالغ مرتفعة جدًا، حيث تبلغ أكثر من 60 و70 ألفًا شهريًا.