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بعد انضمامه إلى قنوات SSC

علي سعيد الكعبي: الدوري السعودي إضافة لكل إعلامي

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
علي سعيد الكعبي: الدوري السعودي إضافة لكل إعلامي
المواطن - فريق التحرير

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أبدى المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي، سعادته بالانضمام إلى قنوات SSC، مؤكدًا أن الدوري السعودي عالمي ويتمتع بشعبية جارفة.

علي سعيد الكعبي ينضم لـSSC

وذكرت شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بانضمام المعلق علي سعيد الكعبي إلى قافلة معلقيها المميزين”.

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علي سعيد الكعبي
الكعبي

الكعبي سعيد بالانضمام إلى SSC

وعلق علي سعيد الكعبي، على خبر انضمامه إلى القنوات السعودية، قائلًا: “يسعدني التعاون مع قناة SSC، متمنيًا أن أقدم الإضافة مع بقية الزملاء فيها”.

علي سعيد الكعبي
الكعبي

وتابع الكعبي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “أتقدم بالشكر للقائمين على مؤسسة دبي للإعلام على موافقتهم على هذا الطلب، الدوري السعودي العالمي وشعبيته الجارفة إضافة لكل إعلامي، أسال الله التوفيق”.

وتُعد قنوات SSC الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، وعدد من البطولات الأخرى، وتحرص على الاستعانة بالمعلقين والمحللين أصحاب الخبرات.

علي سعيد الكعبي
علي سعيد الكعبي

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت الفترة الأخيرة انضمام العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي، وكانت البداية مع قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو الذي انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي.

وانضم عدد من النجوم لدوري روشن في الصيف، وفي مقدمتهم؛ البرازيلي نيمار وألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، أوتافيو وبروزوفيتش “النصر”، رياض محرز وروبرت فيرمينو “الأهلي”، كريم بنزيما ونغولو كانتي “الاتحاد”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

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