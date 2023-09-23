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ملوحين بالعلم السعودي

فرحة الأطفال باليوم الوطني الـ 93

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
فرحة الأطفال باليوم الوطني الـ 93
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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في فرحة عارمة، خرج الأطفال مع أسرهم للاحتفال باليوم الوطني الـ93 والمشاركة بهذه المناسبة العزيزة.

ووثقت صحيفة “المواطن“، ابتهاج الأطفال بالأجواء الاحتفائية المتنوعة الخاصة باليوم الوطني الـ93، وتزينهم بالأخضر ممسكين بالعلم السعودي للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة العزيزة على الجميع.

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الاحتفال باليوم الوطني

وتحتفي السعودية قيادةً وشعبًا اليوم السبت باليوم الوطني الـ93، وفيه يستذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.

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