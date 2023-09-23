Icon

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة Icon نجل تاليسكا يقلد احتفال والده بعد هدفه في الأهلي Icon أغرب رد فعل لمجرم لحظة اعتقاله بعد هروبه 32 عامًا Icon مسيرات القطاعات العسكرية والمهنية تجوب شوارع عرعر Icon القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد توتنهام Icon “المواطن” توثق العروض الجوية المذهلة واحتفالات اليوم الوطني الـ93 Icon العربي يُعاني في الدوري القطري بعد مرور 4 جولات Icon لحظة سقوط عشرات القتلى بانفجار خزان وقود في بنين Icon محمد أبو هداية يثير غضب جماهير الهلال Icon فيصل بن فرحان في الأمم المتحدة: السعودية تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

فيصل بن فرحان: سياسة أوبك+ ساهمت في استقرار أسواق الطاقة

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
فيصل بن فرحان: سياسة أوبك+ ساهمت في استقرار أسواق الطاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إن المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار أسواق الطاقة، وأن سياسة أوبك+ ساهمت في استقرار أسواق الطاقة العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها.

أمن العراق

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت: “أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها”، وتابع: “ندعو الأطراف اللبنانية لإصلاحات شاملة”.

قد يهمّك أيضاً
الفيحاء يخسر أمام آهال في دوري الأبطال الآسيوي

الفيحاء يخسر أمام آهال في دوري الأبطال الآسيوي

متحدثة السفارة الأمريكية لـ”المواطن”: فخورة بوجودي في الرياض

متحدثة السفارة الأمريكية لـ”المواطن”: فخورة بوجودي في الرياض

وأشار وزير الخارجية إلى أن السعودية تدعم الجهود الأممية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وأضاف “حريصون على أمن اليمن والدفع بحل سياسي للأزمة”.

أهمية الالتزام بالقانون الدولي

وأوضح وزير الخارجية، أن السعودية تؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف وترويج أفكار الكراهية. وعبر وزير الخارجية، عن ضرورة انتهاج الوسطية وانتهاج ثقافة السلام.

وفيما يخص الأزمة السودانية صرح الأمير فيصل “بأن الأطراف السودانية تستهدف خفض التصعيد وحماية المدنيين”، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وفد السعودية في الأمم المتحدة

ويشارك وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ الأربعاء الماضي في نيويورك، وشدد وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على دعوة بلاده لتوحيد جهود الاستجابة للموقف الإنساني في السودان.

وضم وفد السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الرياضة
أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
آخر الاخبار

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

آخر الاخبار
طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني
الترفيه

مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم...

الترفيه