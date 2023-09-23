فيصل بن فرحان: سياسة أوبك+ ساهمت في استقرار أسواق الطاقة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله إن المملكة العربية السعودية حريصة على استقرار أسواق الطاقة، وأن سياسة أوبك+ ساهمت في استقرار أسواق الطاقة العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها.

أمن العراق

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم السبت: “أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها”، وتابع: “ندعو الأطراف اللبنانية لإصلاحات شاملة”.

وأشار وزير الخارجية إلى أن السعودية تدعم الجهود الأممية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، وأضاف “حريصون على أمن اليمن والدفع بحل سياسي للأزمة”.

فيديو | وزير الخارجية: حرصت المملكة على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين لضمان اقتصاد عالمي #الإخبارية pic.twitter.com/7JUoCadL4T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 23, 2023

أهمية الالتزام بالقانون الدولي

وأوضح وزير الخارجية، أن السعودية تؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وأكد وزير الخارجية السعودي أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف وترويج أفكار الكراهية. وعبر وزير الخارجية، عن ضرورة انتهاج الوسطية وانتهاج ثقافة السلام.

وفيما يخص الأزمة السودانية صرح الأمير فيصل “بأن الأطراف السودانية تستهدف خفض التصعيد وحماية المدنيين”، مشددًا على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وفد السعودية في الأمم المتحدة

ويشارك وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ الأربعاء الماضي في نيويورك، وشدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على دعوة بلاده لتوحيد جهود الاستجابة للموقف الإنساني في السودان.

وضم وفد السعودية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.