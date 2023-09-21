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نبه بتنامي دور الجماعات المسلحة

فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
فيصل بن فرحان: نتطلع لإسهام الحوار في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية تطلع السعودية لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن فرحان الجانب العربي في جلسة الحوار التفاعلية غير الرسمية على مستوى وزراء الخارجية بين ترويكا القمة العربية مع مجلس الأمن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

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دعم مسار السلام في اليمن

ورحب وزير الخارجية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي جمعت فريق التواصل والتنسيق السعودي مع وفد صنعاء في الرياض، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان.

وأعرب عن تطلع السعودية لأن يسهم الحوار بين الأطراف اليمنية في تحقيق الأمن والاستقرار، والذي يمهد لمستقبل تنعم فيه اليمن بنهضة شاملة وتنمية مستدامة.

الجماعات المسلحة

ونبه بتنامي دور الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة لها في خلق الأزمات وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى سهولة امتلاك هذه الجماعات للأسلحة المتطورة ما يقوض مؤسسات الدول وتجاوز تأثيرها للحدود الجغرافية.

وأكد أن على مجلس الأمن اتخذ إجراءات جادة وصارمة تجاه الجماعات المسلحة.

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