فيلم باربي الأعلى ربحًا بـ1.4 مليار دولار

تصدّر فيلم باربي شباك التذاكر العالمي بعد أن حقق إيرادات بقيمة 1.38 مليار دولار، ليصبح الفيلم الأعلى ربحاً في العام الجاري.

أرباح خيالية للفيلم

تفوقت أرباح الفيلم، على ذا سوبر ماريو بروس (The Super Mario Bros)، الأعلى ربحاً في السابق، من إنتاج شركة “يونيفرسال بيكتشرز” التابعة لشركة “كومكاست كورب”، وفقاً لبيان صدر يوم الأحد عن شركة “وارنر برذرز ديسكفري” ، التي أصدرت فيلم باربي.

يُتوقع أن يُحافظ فيلم باربي على أرباحه القياسية في ظل عدم وجود أفلام أخرى قد تجذب جمهوراً كبيراً. حيث يُعتبر الفيلم الأعلى ربحاً في تاريخ “وارنر برذرز”.

فيلم تحول لظاهرة ثقافية

أخرجت غريتا غيرويغ فيلم باربي، وهو من بطولة مارغوت روبي، ليصبح بذلك ظاهرة ثقافية، حيث يرتدي العديد من المعجبين اللون الوردي لمشاهدة الفيلم المبني على قصة الدمية الشهيرة التي تصنعها شركة ألعاب الأطفال “ماتيل” (Mattel).

حصل الفيلم على تصنيف نقدي مناسب بنسبة 88% على موقع “روتين توماتوس دوت كوم”. بينما وصف الناقد براندون كولينز، من “ميديوم بوب كورن”، باربي بأنه “فيلم مضحك ومثير للتفكير جعلني أفحص تحيزاتي الخاصة”.