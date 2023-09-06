قتلى ومفقودون في انهيار عقار سكني بالقاهرة

أعلنت الحماية المدنية المصرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين في انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .

جهود الحماية المدنية

وذكرت الحماية المدينة، في بيان صحفي اليوم، أنها تكثف جهودها لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض حيث تواصل البحث عن ثلاثة مفقودين .

وبحسب البيان، جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.