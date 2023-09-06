قتلى ومفقودون في انهيار عقار سكني بالقاهرة

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أعلنت الحماية المدنية المصرية، اليوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين في انهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة .
وذكرت الحماية المدينة، في بيان صحفي اليوم، أنها تكثف جهودها لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض حيث تواصل البحث عن ثلاثة مفقودين .
وبحسب البيان، جرى تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.