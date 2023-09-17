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بعد نهاية منافسات الجولة السادسة

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري روشن

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري روشن السعودي.

تألق كريستيانو رونالدو

ولعب كريستيانو رونالدو دورًا أساسيًا في انتفاضة النصر، بعد التعثر بالخسارة في أول جولتين، ليحقق 4 انتصارات متتالية، ويكون أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي بعد الجولة السادسة.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 7 أهداف حتى الآن، لينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني صاحب الـ6 أهداف، بالتساوي مع نجم الهلال، سالم الدوسري.

كما يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، حيث نجح في تقدم 4 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع زميله عبدالرحمن غريب، ليكون مساهمًا في 11 هدفًا مع النصر، وذلك بخلاف دوره القيادي في الفريق.

كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب
رونالدو وغريب – المصدر @SPL

النصر بدوري روشن

على الجانب الآخر، ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مواجهة قوية في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، حيث سيواجه الأهلي، يوم 22 سبتمبر، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وقبل القمة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث بـ15 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد الوصيف.

نادي النصر - الدوري السعودي
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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