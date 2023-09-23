كريستيانو رونالدو خارج التشكيل المثالي للجولة السابعة

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، رغم تألقه اللافت مع النصر ضد الأهلي.

كريستيانو رونالدو يغيب

وشارك كريستيانو رونالدو بشكل أساسي في مباراة النصر ضد الأهلي، وقدم مستوى مميزًا، ونجح في تسجيل هدفين، ليُساهم في فوز العالمي بنتيجة 4\3، إلا أنه لم يتواجد في التشكيل المثالي، الذي ضم زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 9 أهداف، ليُعزز تواجده في صدارة هدافي دوري روشن السعودي، كما أنه يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 4 تمريرات حاسمة.

ولم يكن كريستيانو رونالدو الغائب الأبرز الوحيد عن التشكيل المثالي لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، حيث لم يتواجد أي لاعب من صفوف الهلال، بعد تذبذب أداء اللاعبين، والتعادل إيجابيًا أمام ضمك.

التشكيل المثالي للجولة السابعة

وجاء التشكيل المثالي للجولة السابعة بدوري روشن، كالتالي؛ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، إبراهيم سيهيك، وفي الدفاع؛ عمر غونزاليس “الرائد”، عبدالله الحافظ “الوحدة”، ووليد الأحمد “التعاون”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ نغولو كانتي “الاتحاد”، غيسلان كونان “الفيحاء”، فيصل فجر “الوحدة”، إيفر بانيغا “الشباب”، أندرسون تاليسكا “النصر”، بجانب ثنائي الاتفاق جورجينيو فينالدوم وموسى ديمبيلي.