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بعد تألقه اللافت مع النصر

كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة الـ100 بالدوري

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة الـ100 بالدوري
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليقترب من تحقيق رقم خاص في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يقترب من 100 تسديدة

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة رقم 100 في البطولة، كاشفًا مواقع التسجيل والتسديد.

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كريستيانو رونالدو
أماكن تسديدات رونالدو – المصدر @SPL

وخاض كريستيانو رونالدو 19 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن، وقام بـ98 تسديدة، ونجح في تسجيل 19 هدفًا.

ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، وبفارق هدف عن ثلاثي الهلال، ميتروفيتش، مالكوم وسالم الدوسري.

رونالدو
كريستيانو – المصدر spl

النصر يُلاقي الحزم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الحزم عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 6 نقاط.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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