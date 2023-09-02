كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة الـ100 بالدوري

يُقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليقترب من تحقيق رقم خاص في دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يقترب من 100 تسديدة

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن كريستيانو رونالدو يقترب من التسديدة رقم 100 في البطولة، كاشفًا مواقع التسجيل والتسديد.

وخاض كريستيانو رونالدو 19 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن، وقام بـ98 تسديدة، ونجح في تسجيل 19 هدفًا.

ويحتل كريستيانو رونالدو صدارة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، وبفارق هدف عن ثلاثي الهلال، ميتروفيتش، مالكوم وسالم الدوسري.

النصر يُلاقي الحزم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الحزم عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 6 نقاط.