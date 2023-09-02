أرجنتيني يقود مباراة الحزم ضد النصر “تسلا” تكشف عن نسخة معدلة من سيارتها موديل 3 كلوب عن رحيل محمد صلاح للاتحاد: لا شيء يدعو للقلق برتغالي يدير مباراة الفتح ضد الأهلي حالة مطرية على نجران تستمر حتى التاسعة مساء Ipsos: السعودية أكثر الشعوب شغفًا بكرة القدم تحذير.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان بـ900 منتج إعلامي.. “تعليم الرياض” يصدر التقرير الإعلامي التفاعلي لانطلاقة العام الدراسي كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام
أكد المدير الفني الألماني يورغن كلوب، على التزام النجم المصري الدولي محمد صلاح بالبقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رغم العرض الذي تلقاه من الاتحاد.
وتحدث كلوب عن مصير محمد صلاح بعد العرض الاتحادي الضخم الذي تلقاه في الميركاتو الصيفي الحالي، قائلًا: “من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق.. مو ملتزم للغاية”.
وواصل يورغن كلوب حديثه عن صلاح، قائلًا: “إنه يتدرب بشكل كامل هناك، وفي اجتماعات القيادة هذا الأسبوع، شارك بشكل كامل.. كل شيء جيد، نحن هنا وكل شيء على ما يرام”.
وأشارت تقارير بالأمس إلى أن نادي الاتحاد تقدم بعرض شفهي لإدارة ليفربول بإجمالي 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، ولكن تم رفضه، لتتقدم بعرض ثان بقيمة 175 مليون.
وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.