كلوب عن رحيل محمد صلاح للاتحاد: لا شيء يدعو للقلق

أكد المدير الفني الألماني يورغن كلوب، على التزام النجم المصري الدولي محمد صلاح بالبقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، رغم العرض الذي تلقاه من الاتحاد.

كلوب يُعلق على مصير صلاح

وتحدث كلوب عن مصير محمد صلاح بعد العرض الاتحادي الضخم الذي تلقاه في الميركاتو الصيفي الحالي، قائلًا: “من وجهة نظري، لا أرى أي شيء يدعو للقلق على الإطلاق.. مو ملتزم للغاية”.

وواصل يورغن كلوب حديثه عن صلاح، قائلًا: “إنه يتدرب بشكل كامل هناك، وفي اجتماعات القيادة هذا الأسبوع، شارك بشكل كامل.. كل شيء جيد، نحن هنا وكل شيء على ما يرام”.

الاتحاد يرفع عرضه

وأشارت تقارير بالأمس إلى أن نادي الاتحاد تقدم بعرض شفهي لإدارة ليفربول بإجمالي 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل محمد صلاح، ولكن تم رفضه، لتتقدم بعرض ثان بقيمة 175 مليون.

محمد صلاح مع ليفربول

وكان محمد صلاح صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في صيف عام 2017، قادمًا من روما، وقاده لحصد العديد من البطولات، ومنها؛ الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويُعد صلاح من أبرز اللاعبين في صفوف ليفربول بالمواسم الأخيرة، وتقدم للمركز الخامس في قائمة الهدافين بتاريخ النادي برصيد 187 هدفًا في جميع البطولات، متفوقًا على الأسطورة ستيفن جيرارد الذي تراجع للمركز السادس.