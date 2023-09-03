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تستمر المشاهدة إلى طلوع الشمس

كوكب الزهرة يزين سماء السعودية فجرًا

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
كوكب الزهرة يزين سماء السعودية فجرًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث في الطقس والفلك د. خالد الزعاق، أن كوكب الزهرة سيشاهد كجرم سماوي لامع جدًّا بالجهة الشرقية، ويزين سماء السعودية فجرًا.

جرم سماوي لامع

وقال الزعاق في منشور عبر منصة إكس: وأنت طالع تصلي الفجر، ستشاهد جرمًا سماويًّا لامعًا جدًّا بالجهة الشرقية، هذا هو كوكب الزهرة والذي يسميه العامة بنجمة الصبح، وتستمر المشاهدة إلى طلوع الشمس.

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الشعرى وسهيل

وأضاف الزعاق خلال فقرة برنامجه عبر قناة العربية: إن ألمع الكواكب الزهرة، وألمع النجوم الشعرى، وأشهر النجوم سهيل، والثلاث سنشاهدها بالعين المجردة قبيل شروق الشمس.

ولفت إلى أنه يمكن رؤية كوكب الزهرة في الشرق، بينما الشعرى وسهيل بالجهة الجنوبية، مشيرًا إلى أن هذه الثلاث معشوقات القبة السماوية لدى العرب.

 

 

 

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