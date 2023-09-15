لاوتارو مارتينيز يسعى لمواصلة تألقه ضد ميلان

يأمل نجم إنتر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لمواصلة تألقه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، وقيادة النيراتزوري لتحقيق الفوز في قمة الغد.

مباراة إنتر ضد ميلان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ضد ميلان على ملعب “سان سيرو”، عند الساعة السابعة مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا قبل مباراة الغد، حيث يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع ميلان صاحب المركز الثاني.

تألق لاوتارو مارتينيز

ودائمًا ما يُقدم لاوتارو مارتينيز مستوى مميزًا أمام الروسونيري، منذ الانضمام إلى الإنتر في 2018، حيث شارك في المرة الأولى خلال مواجهة الإياب بالدوري الإيطالي موسم 2018\ 2019، وسجل هدفًا وصنع آخر.

ولعب لاوتارو، 14 مباراة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 8 أهداف، بواقع 4 أهداف في الدوري الإيطالي، هدفين بكأس إيطاليا، وهدف في دوري أبطال أوروبا، وآخر في كأس السوبر.

ونجح لاوتارو مارتينيز في تحقيق 9 انتصارات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ضد الروسونيري، وتعادل في مباراتين، وخسر 3 لقاءات، ويطمح لمواصلة التألق وهز الشباك مجددًا.