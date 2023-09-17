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الرئاسة الكونغولية تنشر فيديو

لا انقلاب في الكونغو

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
لا انقلاب في الكونغو
المواطن - فريق التحرير

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نفى وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة في الكونغو برازافيل، يوم الأحد، صحة الأنباء التي تحدثت عن حدوث انقلاب عسكري على الرئيس دينيس ساسو نغيسو الذي يحكم البلاد منذ 26 عامًا.

محاولة انقلابية

وفي وقت سابق، تم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية جارية في الكونغو برازافيل ضد الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

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وذكر الوزير تييري مونغالا في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إكس، مساء الأحد، تنفي الحكومة تلك الشائعات، وتؤكد عدم حدوث انقلاب عسكري في برازافيل، وتطالب الرأي العام بالهدوء، والمواطنين بممارسة أنشطتهم المعتادة.

مغادرة الرئيس

وكان الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، البالغ من العمر 79 عامًا، قد غادر العاصمة برازافيل، متجهًا إلى نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن الجيش سيطر على المنشآت الرئيسية في العاصمة.

ونشرت الرئاسة الكونغولية في وقت لاحق فيديو للرئيس وهو يصل إلى مقر البعثة الكونغولية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك في وقت تشهد إفريقيا العديد من الانقلابات العسكرية، على غرار مالي وبوركينا فاسو والنيجر وأخيرًا الغابون.

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